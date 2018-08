Er sei ein «Glück für unser Land» gewesen, sagte Gauck am Sonntag in seiner Rede zu Beginn des Staatsaktes für den verstorbenen FDP-Politiker in Bonn. Genscher habe sich um die Bundesrepublik Deutschland «in herausragender Weise verdient gemacht». «Wir alle können uns ein Deutschland ohne Hans-Dietrich Genscher eigentlich nur schwer vorstellen», meinte Gauck.

Als Soldat im letzten Aufgebot der Wehrmacht habe Genscher «nichts so sehr fürchten und hassen gelernt wie den Krieg». Die Arbeit für den Frieden wie auch für die Freiheit sei deshalb zum Leitmotiv seiner politischen Arbeit geworden. Ebenso leidenschaftlich wie für die deutsche Einheit habe sich Genscher für die Einheit Europas eingesetzt, sagte Gauck weiter. Bis zuletzt habe er dafür geworben, «das in Europa so glücklich und friedlich Erreichte nicht aufs Spiel zu setzen».