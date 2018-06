Seit Mittwoch hat Großbritannien eine Premierministerin namens Theresa May mit einem Ehemann, und der stiehlt, so schreibt es die Londoner «Metro», in einem sexy marineblauen Anzug allen die Show», gleich zu Beginn seines Lebens als «Erster Mann». Ein Knopf an der Hüfte «half, seine fantastische Figur zur Schau zu stellen», und so weiter.

Alles nur Spaß, klar. Ein Spaß, den sich in Großbritannien gerade viele machen: Auf Twitter kommentieren Leute Philip Mays Auftritt mit hysterischem «OMG», kurz für «oh mein Gott», und kommentieren kritisch seine Schuhe. Das Online-Magazin «Buzzfeed» zeigt, wie es wäre, «wenn Medien über Theresa Mays Mann schreiben würden wie über Samantha Cameron», «Marie Claire» deckt «Philip Mays Style-Akte» auf.

Was neben Humor auch drinsteckt: Die Kritik daran, dass bei Frauen stets aufs Äußere geschaut wird, während Anzugschnitt, graue Schläfen, Stirnglatze und Krawattenfarbe in aller Regel niemanden interessieren, solange Jürgen Klopp sich nicht die Geheimratsecken aufpolstern lässt.

Sollte Hillary Clinton US-Präsidentin werden, kann Ehemann und Ex-Präsident Bill sich mit Joachim Sauer, Ehemann von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Zeit auf Gipfeln beim «Damenprogramm» vertreiben. Das heißt inzwischen sinnvollerweise Partnerprogramm - schließlich sind Frauen an der Spitze so neu nun auch wieder nicht.