«Wir konnten nicht alle Personen sprechen, die wir sprechen wollten», sagte Freshfields-Anwalt Christian Duve am Freitag in Frankfurt/Main. So habe der frühere FIFA-Präsident Joseph Blatter über einen Anwalt mitteilen lassen, dass er sich mit Rücksicht auf sein aktuelles Ethik-Verfahren nicht äußern wolle. Blatter war für zuletzt für sechs Jahre von allen Fußball-Aktivitäten gesperrt worden.

Auch der frühere FIFA-Generalsekretär Urs Linsi und der aktuelle Interims-Generalsekretär des Fußball-Weltverbands, Markus Kattner, wurden nicht von Freshfields befragt.