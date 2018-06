Berlin (dpa) - Bahnreisenden drohen in der neuen Woche wieder Zugausfälle und Verspätungen. Die Lokführergewerkschaft GDL hat nach den gescheiterten Tarifgesprächen ihre Absicht bekräftigt, erneut zu streiken. Zwar steht die offizielle Entscheidung noch aus. Doch GDL-Chef Claus Weselsky machte in der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» schon unmissverständlich klar: «Wir kommen in der nächsten Woche zu Arbeitskämpfen.»