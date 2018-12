London (dpa) - Ein britisches Model, das in Italien Opfer einer Entführung wurde, ist inzwischen wieder nach London zurückgekehrt. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA. Die 20-Jährige war der italienischen Polizei zufolge im Juli unter dem Vorwand eines Fotoshootings nach Mailand gelockt worden. Dort sei sie unter Drogen gesetzt und auf brutale Weise eine Woche lang festgehalten worden, um sie dann im sogenannten Deep Web an den Höchstbietenden für Pornodienste zu verkaufen. Ein 30-jähriger Pole, der in Großbritannien lebt, sei festgenommen worden.