Das kommt erstaunlich gut an und geht in der dänischen Hipster-Hauptstadt sogar als «retro-chic» durch, wie eine Zeitung urteilt. Die Automaten in der nach dem mexikanischen Schwanzlurch «Axolotl» benannten Bar spucken nicht nur ungewöhnliche Drinks mit Kamille oder Hibiskus aus, sondern auch Wein und Snacks. Außerdem können die Feiernden das Trinken hier mit einem guten Zweck rechtfertigen: Fünf Kronen von jedem Getränk gehen an Newcomer aus der Kunstszene.