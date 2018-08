New York (dpa) - Der «Cronut» war gestern, New Yorks neuer Food-Trend ist der «Rainbow Bagel». Der kunterbunte Teigkringel, der leicht süßlich schmeckt, ist sehr fotogen und so zum Instagram-Star geworden. «Er sieht gut aus, aber wenn man ihn probiert, hat er auch verschiedene Geschmäcker. Das passt einfach und macht gute Laune», sagte Erfinder Scott Rossillo dem TV-Sender ABC.