Hat einiges zu bieten: Köln am Rhein. Foto: Federico Gambarini

Der Bericht wurde vergangene Woche viel in sozialen Netzwerken geteilt. Zu den Gründen zählt demnach die geografische Lage, die eine schnellere Zuganbindung an wichtige europäische Städte biete, wie Paris, Brüssel, Amsterdam und Luxemburg. Von Berlin komme man in wenigen Stunden dagegen nur nach Warschau und Prag.

Außerdem seien auch der Karneval und das Erbe der Römer interessant sowie die lebendige Kunstszene (Museum Ludwig, Kunstmesse Art Cologne). Nicht zu vergessen sind natürlich auch der Dom, das Kölsch-Bier und das mildere Klima.