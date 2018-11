Der Hype um «Fifty Shades of Grey» regt den Sex-Artikel-Markt an. Foto: Jens Kalaene

Die große Kaufhauskette Target regt die Kauflust mit einem speziellen «Fifty Shades of Grey»-Sortiment an, von Massage-Ölen bis zu Penis-Ringen. Hersteller von Sex-Artikeln haben für das Debüt des Erotik-Thrillers passend zum Valentinstag ihre Produktion kräftig angekurbelt, wie die «New York Times» berichtet.

In der Romantrilogie der britischen Autorin E. L. James geht es um wilde Sex-Spiele in der Beziehung eines reichen Geschäftsmanns mit einer jungen Studentin. Der Film kommt am 12. Februar in die deutschen Kinos.