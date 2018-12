Das Museum The Broad in Downtown Los Angeles. Foto: Eugene Garcia

Vorteil gegenüber der Konkurrenz New York an der Ostküste: Das Wetter ist besser (mit Sommer auch im Winter). In Downtown, wo sich auch die Walt Disney Concert Hall von Frank Gehry und die Oper befinden, eröffnen neben Gastro-Klassikern wie dem Seafood-Lokal «Water Grill» oder dem In-Italiener «Bestia» ständig neue Restaurants und Bars, viele Art-déco-Gebäude werden renoviert.

Die US-«GQ» kürte Downtown LA bereits vor zwei Jahren zu «America's Next Great City». Szene-Hotspots sind beispielsweise die Streetfood-Halle «Grand Central Market» (mit dem beliebten Breakfast-Bistro und Eier-Burger-Verkäufer («Eggslut») sowie Dachterrassen von Hotels wie «Ace» oder «The Standard». Wer angesagt sein will und kurze Wege mag, wohnt ebenfalls längst lieber in Downtown statt in West Hollywood oder Silver Lake. Auch die Homo-Szene verlagert sich, etwa mit der Schwulenbar «Mattachine».