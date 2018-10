Marl (dpa) - Bei einem Wohnungsbrand in Marl sind am Morgen zwei Männer ums Leben gekommen. Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen der Polizei in der Küche ihrer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Einer der beiden Toten sei der 49 Jahre alte Wohnungsinhaber, der zweite Tote sei noch nicht identifiziert, sagte ein Sprecher der Polizei. Einer der beiden Männer sei noch am Brandort gestorben, der andere im Krankenhaus. Insgesamt 16 weitere Bewohner des Hauses mussten vorübergehend ihre Wohnungen verlassen.