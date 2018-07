Baruth (dpa) - Zwei Löwen sind aus ihrem Gehege in einem Tierpark in Baruth südlich von Berlin ausgebrochen. Das teilte die Polizei mit. Binnen weniger Minuten wurde der Tierpark, in dem sich bei dem Zwischenfall am Vormittag etwa 100 Menschen befanden, geräumt. Letztlich entschärfte eine Tierärztin die Situation. Eines der Raubtiere, eine Löwin, gelangte in den Bereich vor dem Gehege und lief dort unruhig auf und ab. Ein zweites, männliches Tier schaffte es nur in ein abgesichertes Nachbargehege. Nach etwa zwei Stunden betäubte eine Tierärztin die Löwin.