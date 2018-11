Chester (dpa) - Beim Zusammenstoß eines Zuges mit einem Bagger auf den Gleisen in der Nähe von Philadelphia sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Medienberichten zufolge waren sie Schienenarbeiter. Nach Angaben der Bahngesellschaft Amtrak, die den Zug betreibt, wurden zudem 31 Passagiere verletzt, aber niemand lebensgefährlich. Die Lokomotive des Zuges mit insgesamt 341 Fahrgästen und sieben Crewmitgliedern an Bord sei nach dem Zusammenprall entgleist. Der Schienenabschnitt zwischen New York und Philadelphia auf dem wichtigen Nordost-Bahnkorridor wurde vorübergehend gesperrt.