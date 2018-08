Berlin (dpa) - Bei der Forsa-Umfrage des Deutschen Olympischen Sportbundes soll Hamburg mit einer Zustimmung von 60 Prozent zu einer möglichen Olympia-Bewerbung die Nase vor Berlin haben. Wie «Bild» und «BZ» unter Berufung auf Sportlerkreise berichten, soll die Zustimmung in Berlin nur bei 53 Prozent liegen. Bei der Forsa-Umfrage waren in den zurückliegenden Wochen jeweils 1500 Bürger in Berlin und Hamburg befragt worden. Die Umfrage gilt als wichtiger Stimmungstest. Am 16. März wird das DOSB-Präsidium eine Empfehlung aussprechen, welche Stadt sich für die Olympischen Spiele 2024 oder 2028 bewerben soll.