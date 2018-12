Berlin (dpa) - Wegen zu stark reflektierender Cockpit-Beleuchtung sind einem Zeitungsbericht zufolge nächtliche Aufklärungsflüge der Bundeswehr-Tornados gegen den IS nicht möglich. Grund dafür sei die jüngste Aktualisierung der Soft- und Hardware in den Maschinen, schreibt die «Bild»-Zeitung. Das bestätigte ein Luftwaffen-Sprecher dem Blatt. Die Luftwaffe arbeite an einer «zeitnahen Zwischenlösung», sagte der Sprecher. Bis Ende des Jahres hoffe die Luftwaffe, die Probleme grundsätzlich beheben zu können.