Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission will eine weitreichende Reform des europäischen Asylsystems vorschlagen. Das berichtet die Tageszeitung «Die Welt» unter Berufung auf eine für morgen geplante Ankündigung. So soll unter anderem angeregt werden, die Verantwortung für die Bearbeitung von Asylansprüchen von der nationalen Ebene auf EU-Ebene zu verlegen. Konkret werde dazu vorgeschlagen, das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen von einer einfachen EU-Agentur in eine Agentur mit Entscheidungsbefugnissen umzuwandeln, heißt es.