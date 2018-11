Barcelona (dpa) - Zehntausende Menschen haben dem Champions-League-Sieger FC Barcelona einen begeisterten Empfang bereitet. Die Fußballer fuhren mit einem offenen Doppeldeckerbus in einem Triumphzug durch das Zentrum der katalanischen Metropole. Große Menschenmassen säumten die Straßen, schwenkten Fahnen und jubelten den Stars um Lionel Messi zu. Im europäischen Elite-Wettbewerb hatte Barça das Finale gegen Juventus Turin am Samstagabend in Berlin 3:1 gewonnen.