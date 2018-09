New York (dpa) - Die Zahl der ausländischen Kämpfer in den Reihen extremistischer Gruppen in Syrien und im Irak hat sich nach Einschätzung von Analysten seit Mitte vergangenen Jahres mehr als verdoppelt. Zwischen 27 000 und 31 000 Anhänger seien nach Syrien oder in den Irak gereist, um sich der Terrormiliz IS oder anderen Extremisten anzuschließen, heißt es in einem Bericht der Soufan Group aus New York. Die Islamisten kämen jetzt aus mindestens 86 Ländern. Besonders stark stieg demnach die Abzahl der Extremisten aus Russland und Zentralasien.