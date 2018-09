Seoul (dpa) - In Südkorea ist die Zahl der Todesfälle in Folge der schweren Atemwegserkrankung Mers auf sechs gestiegen. Zudem kamen 23 Neuerkrankungen dazu, teilt das Gesundheitsministerium mit. Damit klettert die Zahl der bestätigten Mers-Patienten in dem Land auf 87. Ein 80 Jahre alter Mann starb den Angaben zufolge in der etwa 140 Kilometer südlich von Seoul entfernten Stadt Taejon. Das Coronavirus war in Südkorea erstmals im Mai bei einem Mann nachgewiesen worden, der von einer Nahost-Reise zurückgekehrt war.