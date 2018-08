Istanbul (dpa) - Die Völkermordresolution des Bundestages wird nach den Worten des türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim nicht zu einem völligen Bruch in den deutsch-türkischen Beziehungen führen. «Deutschland und die Türkei sind sehr wichtige Bündnispartner», sagte Yildirim nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu in Ankara. Natürlich werde die Türkei aber auf die Resolution reagieren. Die Türkei hatte gestern wegen der Annahme der Resolution zu den Massakern an den Armeniern im Osmanischen Reich ihren Botschafter aus Berlin zu Konsultationen nach Ankara zurückgerufen.