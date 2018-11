Wolfsburg (dpa) - Die letzten beiden Trainingseinheiten auf der heimischen Anlage vor dem DFB-Pokalfinale wird der VfL Wolfsburg unter Ausschluss der Öffentlichkeit absolvieren. «Es geht um Nuancen», erklärte Trainer Dieter Hecking vor dem Endspiel gegen am Samstag gegen Borussia Dortmund in Berlin. Bei der öffentlichen Einheit waren auch die zuletzt in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln fehlenden Ricardo Rodriguez und Diego Benaglio wieder dabei. Die beim Bundesliga-Finale ebenfalls fehlenden Aaron Hunt und Naldo pausierten auch vier Tage vor dem Pokal-Endspiel.