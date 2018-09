Berlin (dpa) - Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute legen am Vormittag ihr Herbstgutachten vor. Erwartet wird, dass die Ökonomen die deutsche Wirtschaft weiter im Aufschwung sehen, allerdings nicht mehr so stark wie noch im Frühling vorhergesagt. So rechnen die Wissenschaftler nach Informationen der «Süddeutschen Zeitung» für das laufende und das kommende Jahr mit einem Wachstum von jeweils 1,8 Prozent. Im Frühjahr waren die Institute für 2015 noch von einem Plus von 2,1 Prozent ausgegangen. Unverändert werde der Anstieg des Bruttoinlandproduktes vor allem durch den privaten Konsum getragen.