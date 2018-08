Berlin (dpa) - In der SPD-Bundestagsfraktion formiert sich Widerstand gegen den Gesetzentwurf für die Fracking-Gasförderung aus tiefen Gesteinsschichten. Der Vorsitzende der Landesgruppe Niedersachsen, Lars Klingbeil, und die Abgeordnete Christina Jantz betonen in einem Schreiben an Fraktionschef Thomas Oppermann, der Entwurf sei für viele «nur schwer mitzutragen». Er müsse in «entscheidenden Passagen» geändert werden. Unter anderem wird ein unzureichender Schutz des Wassers kritisiert.