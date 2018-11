Rio de Janeiro (dpa) - Der in Brasilien von mehr als 100 Millionen Menschen genutzte Kurzmitteilungsdienst WhatsApp ist nach über 24 Stunden Blockade wieder entsperrt worden. Nach einer richterlichen Anordnung für eine Sperre von drei Tagen gab ein Gericht im Bundesstaat Sergipe dem Einspruch des Facebook-Tochterunternehmens zum vorzeitigen Ende der Blockade statt. Wenig später funktionierte der Dienst wieder in Brasilien. Mit der rigiden Maßnahme sollte WhatsApp zuvor offenbar dazu gezwungen werden, Chat-Protokolle in Kriminalfällen an Ermittler auszuhändigen.