Düsseldorf (dpa) - Der Deutsche Wetterdienst hat seine Sturmprognose für Nordrhein-Westfalen an Rosenmontag noch einmal nach oben korrigiert. «Wir erwarten für den Vormittag Windstärke 8 bis 9», sagte die Meteorologin vom Dienst beim DWD in Essen. Gestern sah es noch so aus, als ob die Böen für einige Stunden lediglich Windstärke 7 erreichen könnten. Das Sicherheitskonzept des Düsseldorfer Karnevals sieht vor, dass der Zug ab Windstärke 8 abgesagt wird. In Köln und Mainz gibt es eine solch strikte Grenze nicht.