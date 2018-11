München (dpa) - Vor dem Start in die EM-Vorbereitung plant Fußball-Weltmeister Mario Götze keinen Vereinswechsel. «Ich freue mich auf die neue Saison in München und werde alles daran setzen, bei meinem ersten Training unter Carlo Ancelotti topfit anzutreten», sagte der 23-Jährige der «Bild». Der im Jahr 2013 für 37 Millionen Euro von Borussia Dortmund verpflichtete Offensivspieler will demnach sein viertes Vertragsjahr beim FC Bayern erfüllen. Der Nationalspieler gab zudem einen Beraterwechsel bekannt und legt das Management in die Hände seiner Familie.