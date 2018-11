Berlin (dpa) - Die Rolle der Türkei in der Flüchtlingskrise darf nach Ansicht des Chefs der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, nicht zu einer Aufweichung der Kriterien für eine Visaliberalisierung führen. «Wir wollen die Türkei als Partner, sind aber nicht naiv», sagte Weber der «Passauer Neuen Presse». «Auch wir wissen unsere Interessen durchzusetzen», sagte Weber weiter: «Deshalb darf es keinen Flüchtlingsrabatt geben.» Die EU-Kommission will am Mittwoch mitteilen, ob die Voraussetzungen für eine Aufhebung der Visumspflicht für Türken erfüllt sind.