Wellington (dpa) – Eine kilometerhohe Aschefontäne aus einem Vulkan auf Tonga beeinträchtigt den Flugverkehr in der Südsee. Die Fluggesellschaften Air New Zealand und Fiji Airlines sagten aus Sorge vor einer Ausbreitung der Aschewolke Flüge in die Region ab. Nach Angaben des Wetterdienstes in Wellington hatten Piloten starke Schwefelgerüche gemeldet. Es ist einer von zahlreichen Vulkanen auf dem Südsee-Archipel. Der Vulkan ist seit Ende Dezember aktiv.