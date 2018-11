Bangkok (dpa) - Ein resistenter Malaria-Erreger breitet sich nach Forscherangaben in Südostasien aus und steht kurz vor der Grenze Indiens. Gegen den Erreger sei das effektive und viel genutzte Malaria-Medikament Artemisinin wirkungslos, warnt das internationale Team im Fachblatt «Lancet Infectious Diseases». Resistente Parasiten seien 25 Kilometer von der indischen Grenze entfernt in Myanmar gefunden worden. Eine Ausbreitung auf dem Subkontinent hätte ernste Konsequenzen, schreiben die Forscher. Etwa 600 000 Menschen sterben jedes Jahr an Malaria.