Brüssel (dpa) - Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen rechnet mit einem schnellen Beginn des Anti-Schleuser-Einsatzes der Nato in der Ägäis. Der Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte in Europa habe die Möglichkeit, Schiffe eines Bündnisverbandes unter deutscher Führung sofort in Richtung der griechischen Insel Kreta zu bewegen, sagte sie nach Beratungen in Brüssel. Gleichzeitig sollten so zügig wie möglich alle weiteren notwendigen Vorbereitungen getroffen werden. Ein möglicherweise notwendiges Bundestagsmandat zeichnet sich laut von der Leyen nicht ab.