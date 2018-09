Masar-i-Scharif (dpa) - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat den längeren Einsatz internationaler Truppen in Afghanistan an Bedingungen geknüpft. «Wir haben auch Erwartungen an unsere afghanischen Partner insbesondere im politischen Bereich», sagte sie bei einem Besuch der afghanischen Armee in Masar-i-Scharif. «Man kann sich auf uns verlassen, aber das ist kein Blankoscheck», sagte die Ministerin. Die Vereinbarungen, die mit der afghanischen Regierung getroffen Worden seien, müssten auch umgesetzt werden. Dabei geht es auch um eine Wiederbelebung des Versöhnungsprozesses mit den Taliban.