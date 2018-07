Bad Klosterlausnitz (dpa) - Der Mundharmonika-Spieler Michael Hirte hat geheiratet. Er gab seiner langjährigen Freundin Jenny in Bad Klosterlausnitz in Thüringen das Ja-Wort, sagte seine Sprecherin der dpa. Das Paar war seit Anfang 2010 verlobt. Im Oktober 2012 hatte Hirte seiner Freundin in der ARD-Samstagabendshow «Herbstfest der Überraschungen» vor laufender Kamera einen Heiratsantrag gemacht. Gefeiert wurde nun im engsten Familien- und Freundeskreis. Das Paar hat einen vierjährigen Sohn und eine zwei Jahre alte Tochter.