Garching (dpa) - Ein Weltraumfahrstuhl könnte in ferner Zukunft Menschen, Satelliten und anderes Material ins All bringen. Das jedenfalls hoffen visionäre Wissenschaftler. In Garching bei München präsentieren und testen seit Montag bei der «European Space Elevator Challenge» sieben Teams aus Deutschland und Japan ihre Prototypen für einen solchen Fahrstuhl. Organisatoren sind Forscher der Technischen Universität München Seit Jahrzehnten tüfteln Wissenschaftler an einem Weltraumaufzug. Rein rechnerisch gilt die Umsetzung als machbar.