Dortmund (dpa) - Ein vierjähriger Junge ist bei einem Verkehrsunfall in Dortmund in Nordrhein-Westfalen getötet worden. Das Kind war am Abend in einer Tempo-30-Zone verdeckt von einem parkenden Wohnmobil auf die Straße gelaufen, wie die Polizei mitteilte. Ein 50-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr bremsen und überrollte den Jungen mit seinem Wagen. Das Kind starb kurz darauf an seinen Kopfverletzungen. Die Eltern des Vierjährigen waren an der Unfallstelle und wurden von einem Seelsorger betreut. Weitere Einzelheiten waren zunächst unklar.