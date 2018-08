Manama (dpa) - Im Golfstaat Bahrain sind vier amerikanische Journalisten festgenommen worden. Das teilten die Sicherheitsbehörden des Landes mit. Die Polizei wirft ihnen vor, unerlaubt aus Bahrain berichtet zu haben. Die Gruppe wurde demnach am Rande von Protesten auf der Insel Sitra festgenommen. Einer der Journalisten habe sich an gewalttätigen Ausschreitungen beteiligt, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Die Familie von Anna Therese Day, eine der Festgenommenen, appellierte an die Behörden, die Journalisten freizulassen. Auch Reporter ohne Grenzen forderte die sofortige Freilassung.