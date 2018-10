London (dpa) - Die britische Polizei hat in Luton bei London vier Terror-Verdächtige festgenommen. Den etwa 30-Jährigen Männern wird vorgeworfen, in die Planung von Terrorakten und deren Anstiftung verwickelt zu sein. Beamte von Scotland Yard durchsuchten auch mehrere Wohnungen. Die Ermittlungen stehen in keinem Zusammenhang mit den Terroranschlägen in Paris, heißt es von Scotland Yard.