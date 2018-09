Berlin (dpa) - Der Echtzeit-Thriller «Victoria» von Sebastian Schipper ist mit der Goldenen Lola als bester Film ausgezeichnet worden. Das wurde am Abend bei der Verleihung des 65. Deutschen Filmpreises in Berlin bekanntgegeben. Die Silberne Lola gewann «Jack» von Edward Berger. Eine Bronze-Lola gab es für «Zeit der Kannibalen» von Johannes Naber. Beste Hauptdarsteller wurden Frederick Lau und die Spanierin Laia Costa - für ihren Part in «Victoria». Damit ist Schippers Bankraub-Thriller der Sieger des Abends. Er holte auch die Preise für beste Regie, Kamera und Musik.