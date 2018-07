Genf (dpa) - Die im vergangenen Jahr gekürzte Ernährungshilfe für Millionen Syrer in den Ländern des Nahen Ostens ist nach UN-Angaben bis Jahresende wieder gesichert. Damit erhalten Flüchtlinge vom 1. März an eine Grundversorgung an Nahrungsmitteln. Dank der Spenden - vor allem aus Deutschland - könnten die Vertriebenen in Jordanien, Libanon, Irak und Ägypten wieder voll versorgt werden, teilte das Welternährungsprogramm der UN mit. In Griechenland eskalierte die Lage vor dem Grenzzaun Mazedoniens weiter. Hunderte verzweifelte Migranten versuchten, den Sperrzaun zu stürmen und in das Nachbarland durchzubrechen.