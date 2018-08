Madrid (dpa) - Drei in Marokko vermisste Touristen aus Spanien sind nach einer mehrtägigen Suchaktion gefunden worden. Die Besatzung eines Hubschraubers der marokkanischen Gendarmerie fand die drei Männer auf dem Grund einer Felsschlucht. Wie aus diplomatischen Kreisen in Madrid verlautete, war einer von ihnen verletzt. Die anderen beiden Spanier seien wohlauf, hieß es. Da der Hubschrauber in dem Gebiet nicht landen konnte, machte sich ein Rettungsteam der marokkanischen Polizei auf den Weg zu den Spaniern.