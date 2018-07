Bad Hersfeld (dpa) - Die Streiks beim Versandhändler Amazon werden ausgeweitet. Neben dem Standort in Graben wird der Ausstand in Bad Hersfeld, Leipzig und Rheinberg verlängert. An vier von acht Standorten in Deutschland solle damit bis Heiligabend die Arbeit niedergelegt werden. Wie Verdi mitteilte, endet der Streik dagegen in Werne nach der Spätschicht am Samstag. Zunächst war geplant, die Streiks am Samstag vorläufig zu beenden. Heute beteiligten sich laut Gewerkschaft 2400 Beschäftigte bundesweit an den Streiks.