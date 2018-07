Nürnberg (dpa) - Die Verbraucher in Deutschland bleiben angesichts nierdriger Heizöl- und Benzinpreise auch zum Jahresanfang weiter in Hochstimmung. Das Konsumklima sei im Januar auf den höchsten Stand seit 13 Jahren gestiegen, teilte das Marktforschungsunternehmen GfK in Nürnberg mit. Die Bereitschaft der deutschen Haushalte zu größeren Anschaffung habe ebenso wie die Einkommenserwartung im Januar kräftig zugelegt. Inzwischen sehen die Bundesbürger auch die Wirtschaft wieder im Aufwind. Zum zweiten Mal in Folge habe sich der Indikator für die Koinjunkturerwartung spürbar verbessert, so die GfK.