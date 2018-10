Bremen (dpa) - Verbraucherschützer warnen Familien mit Kindern davor, Eier aus Niedersachsen zu essen. «Wir empfehlen Familien mit Kindern, vorsorglich auf niedersächsische Eier zu verzichten, zumindest vorerst», sagte Regina Aschmann von der Verbraucherzentrale Bremen. Die Eier sind auf dem Stempelaufdruck an der Ziffer 03 zu erkennen, die direkt nach dem DE-Kennzeichen folgt. In Eiern aus den Niederlanden war das giftige Insektizid Fipronil entdeckt worden. Auch in mindestens fünf deutschen Betrieben wurde es benutzt.