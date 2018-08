Hamburg (dpa) - In einer Wohnung in Hamburg sind am Abend die Leichen eines Mannes und seines Sohnes entdeckt worden. Über die Todesumstände und weitere Hintergründe konnte die Polizei nach Angaben einer Sprecherin noch nichts sagen. Zuvor hatte der Sender NDR 90,3 darüber berichtet. Experten der Mordkommission seien für Ermittlungen in die Wohnung im Stadtteil Rothenburgsort gefahren, sagte die Polizeisprecherin. Die Feuerwehr habe am Abend die Wohnung geöffnet und die Leichen entdeckt. Der Sohn soll neun Jahre alt gewesen sein, sagte die Polizeisprecherin.