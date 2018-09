Athen (dpa) - Eine Lösung in der griechischen Finanzkrise kann nach den Worten von Finanzminister Gianis Varoufakis nur in der «europäischen Familie» gefunden werden. Zugleich warnte Varoufakis in einem Gespräch mit dem Athener Wirtschaftsblatt «Naftemboriki», wer Szenarien für einen Austritt Griechenlands aus der Eurozone ausarbeite, erweise Europa «einen schlechten Dienst». Auf Gerüchte, Griechenland könnte Kredite außerhalb der EU suchen, antwortete Varoufakis, die Lösung der Krise müsse im Rahmen der EU gefunden werden. Am 8. April ist Regierungschef Tsipras zu Besuch in Moskau.