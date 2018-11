Bochum/Wolfsburg (dpa) - Im VW-Abgas-Skandal zieht heute erstmals ein privater Autokäufer in Deutschland gegen den Konzern vor Gericht. Der Kunde aus dem Ruhrgebiet verlangt von seinem Autohaus die Rückabwicklung des Kaufvertrages. «Mein Mandant will seinen VW Tiguan mit der Schummel-Software zurückgeben», sagte sein Anwalt der dpavor dem Start des Verfahrens am Bochumer Landgericht. Von den Manipulationen sind in Deutschland rund 2,5 Millionen Diesel-Fahrzeuge betroffen. VW will die Wagen Schritt für Schritt in einer riesigen Rückrufaktion nachbessern.