Moskau (dpa) - In dem umstrittenen russischen Mordprozess gegen die ukrainische Soldatin Nadeschda Sawtschenko wird das Urteil erwartet. Moskau wirft Sawtschenko vor, 2014 am Tod russischer Journalisten in der Ostukraine beteiligt gewesen zu sein. Die Pilotin kämpfte damals als Freiwillige gegen prorussische Separatisten, weist diesen Vorwurf aber zurück. Der Prozess wird international massiv kritisiert. Mit ihrer unbeugsamen Haltung vor Gericht in der südrussischen Kleinstadt Donezk hat sich Sawtschenko zu einem Symbol des ukrainischen Widerstands entwickelt.