Frankfurt/Main (dpa) - In einem Prozess um ein Massaker während des Völkermords in Ruanda wird heute in Frankfurt/Main das Urteil erwartet. Angeklagt vor dem Oberlandesgericht ist ein früherer Bürgermeister einer ruandischen Landgemeinde. Der 58-Jährige soll laut Bundesanwaltschaft im April 1994 am Kirchenmassaker von Kiziguro mit mindestens 400 Toten mitgewirkt haben. Die Anklage forderte deshalb lebenslange Haft, die Verteidigung beantragte zehn Jahre Haft wegen Beihilfe zum Völkermord. Der Prozess wird in Frankfurt geführt, weil der Angeklagte seit einigen Jahren in Hessen wohnt.