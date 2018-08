Offenbach (dpa) - Unwetter mit Blitz und Donner vertreiben vorerst die Hitze aus Deutschland. In Framersheim in Rheinland-Pfalz wurden mehrere Häuser beschädigt. Die Polizei sprach von einer Windhose. In Baden-Württemberg wurde die Autobahn 5 bei Heidelberg wegen umgestürzter Bäume zeitweise gesperrt. In Niedersachsen kam es im Raum Göttingen zu Verkehrsbehinderungen. Auf der A7 in Südniedersachsen gab es mehrere Unfälle. Die teils schweren Gewitter sollen sich am Abend nach Osten und Süden ausbreiten.