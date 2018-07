Waal (dpa) - Ein Junggesellenabschied in Schwaben hat am Samstag ein böses Ende genommen. Der Anhänger, auf dem die Feiernden saßen, kippte um. Dabei wurden neun Menschen verletzt, teilte die Polizei mit. Der Anhänger wurde von einem Traktor gezogen und war in einer Kurve im bayerischen Waal aus dem Gleichgewicht geraten. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten, dabei waren auch zwei Hubschrauber im Einsatz.