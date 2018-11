London (dpa) - Fliegender Wechsel in der Downing Street: Königin Elizabeth II. wird schon morgen das Rücktrittsgesuch von Premierminister David Cameron annehmen. Der Schritt gilt als reine Formsache. Anschließend dürfte seine Nachfolgerin Theresa May von der Queen empfangen werden. Am Hintereingang des Dienst- und Wohnsitzes des Premierministers fuhr heute bereits ein Umzugswagen vor. Bei seiner letzten Kabinettssitzung als Premierminister bekam Cameron am Dienstag in London «viele wunderbare Ehrungen», wie Politiker berichteten. May zeigte sich bei dem Treffen gut gelaunt.